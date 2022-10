Coronavirus in Sicilia, 1270 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Scende ancora l'incidenza

Sono 1.270 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 11.161 tamponi processati. Ieri i positivi erano 1.430. Il tasso di positività è al 11,3%, in diminuzione rispetto al 12,4% di ieri. La Sicilia è all’undicesimo posto per contagi. La regione siciliana nel dashboard nazionale sull'andamento Covid segnala che gli attuali positivi sono 10.890, in diminuzione di 15.071 casi. I nuovi guariti sono 16.341, nessuna vittima, con il numero totale dei decessi che rimane a 12.204. Il forte aumento del dato dei nuovi guariti potrebbe essere dovuto a un caricamento di numeri arretrati condensato oggi. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 208, due in meno di ieri, mentre in terapia intensiva sono 13, uno in più rispetto a ieri.

A livello provinciale si registrano a Palermo 315 casi, Catania 270, Messina 192, Siracusa 162, Trapani 131, Ragusa 78, Caltanissetta 35, Agrigento 56, Enna 31.

