Trova i ladri in casa e ha un malore, 66enne muore in ospedale

E’ morto per arresto cardio-circolatorio il sessantaseienne, Domenico Marchica, di Favara (Agrigento) che, nella tarda mattinata di ieri, è stato colto da un malore dopo aver trovato in casa propria, in via Saba, due ladri. Il pensionato, stando a quanto è stato ufficialmente ricostruito dai carabinieri, dopo essere rientrato in casa e aver trovato i due delinquenti nella sua abitazione che stavano rovistando fra armadi e cassetti, ha chiamato i militari dell’Arma. Con ambulanza del 118, il pensionato è stato trasferito, in codice "giallo», al pronto soccorso dell’ospedale «San Giovanni di Dio». Dopo qualche ora dal ricovero, le condizioni si sono aggravate e il sessantaseienne è spirato. I carabinieri della tenenza di Favara stanno ancora indagando sul tentato furto messo a segno nell’abitazione di Marchica. Già ieri è stata verificata la presenza di eventuali impianti di videosorveglianza in zona.

© Riproduzione riservata