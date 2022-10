Manca l'autista dello scuolabus. Ci pensa il sindaco a guidarlo: "Mi diverto"

All’autista dello scuolabus del paese non viene rinnovata la patente e le casse del Comune non consentono una nuova assunzione. A sostituirlo, allora, fino al pensionamento del dipendente che non può più guidare il mezzo, ci pensa il sindaco. «Ho questa patente da quando ho svolto il servizio militare - racconta Giovanni Cirillo, 45 anni, eletto un anno fa alla guida del Comune di Montallegro - e avevo questo obiettivo da tempo. Avevo chiesto ai precedenti sindaci di farmi guidare lo scuolabus del Paese ma non mi era stato consentito. Adesso sono molto contento di farlo almeno per tutto l’anno in corso».

A Montallegro, piccolo paese di 2.500 abitanti, non ci sono fermate prestabilite. Il bus passa dalle case e suona il clacson per fare scendere i bambini. «All’inizio, soprattutto i più piccoli, non volevano salire - racconta il sindaco - perchè si fidavano solo del precedente autista ed erano diffidenti. Poi le mamme hanno spiegato loro che c'era proprio il sindaco a guidare e si sono convinti». Cirillo aggiunge: «Per tutto l’anno scolastico sarà così. Mi diverto del resto, mi piace. E’ bello perchè studio, cultura e socialità sono alla base di tutto. E sono contento di aiutare i più piccoli e le loro mamme».

