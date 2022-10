Palermo: rubavano energia elettrica, 50 case con allacci abusivi

Circa 40 Carabinieri della Stazione Palermo Villagrazia, con il supporto dei colleghi della Compagnia di Intervento Operativo e del 12° Reggimento Carabinieri "Sicilia", hanno accertato che quasi nel quartiere Bonagia, a Palermo, 50 abitazioni erano state collegate abusivamente, con svariati stratagemmi, alla rete elettrica.

Sul posto anche personale tecnico dell’azienda 'E-distribuzione'. I titolari delle utenze, e in alcuni casi i reali utilizzatori, sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e risponderanno di furto aggravato, con pene previste fino a dieci anni di reclusione. Le attrezzature usate per compiere i reati sono state repertate e sequestrate; il danno stimato ammonta a diverse centinaia di migliaia di euro.

