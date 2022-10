In fuga da Lodi fino in Sicilia dal fidanzatino. 16enne ritrovata dai carabinieri

E' durata poche ore la fuga per amore di una sedicenne che da Lodi è arrivata fino a Caltanissetta per raggiungere il ragazzo di cui è innamorata. A trovarla sono stati i carabinieri che oggi la riaffideranno ai genitori. Ieri pomeriggio la ragazzina, che abita a Lodi, non ha fatto rientro dopo la scuola. Quando i genitori l’hanno contattata al telefono ha riferito che era da un’amica ma in realtà era già diretta all’aeroporto di Malpensa da dove avrebbe preso l’aereo per raggiungere la Sicilia. Quando i genitori non l'hanno vista rientrare, in serata, hanno fatto denuncia di scomparsa ai carabinieri, anche perché l’adolescente nel frattempo era ormai irraggiungibile. La ragazza una volta giunta a Palermo ha preso un pullman per raggiungere Caltanissetta dove l'aspettava il fidanzatino. Questa mattina i carabinieri di Lodi hanno localizzato il cellulare e si sono messi in contatto con i colleghi di Caltanissetta i quali hanno trovato la ragazza alla stazione dei pullman. Adesso i militari dell’Arma sono in attesa che arrivino i genitori per affidare loro la ragazzina e capire se erano meno a conoscenza della relazione.

