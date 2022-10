Incidente mortale, ieri sera, in via Bufalino, a Comiso, in provincia di Ragusa. La vittima è un 17enne, che era alla guida di una moto con a bordo un coetaneo rimasto ferito. Ferita anche una donna che è stata investita dalla moto. Ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Vittoria, è in prognosi riservata.

