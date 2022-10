Camion investe un passante davanti al pronto soccorso di Palermo

Un camion ha investito un romeno di 48 anni, nei pressi delle strisce pedonali davanti al pronto soccorso dell’ospedale Buccheri La Ferla, nella tarda serata di ieri in via Messina Marine, a Palermo. Il mezzo pesante stava dirigendosi a Ficarazzi. Il 48enne ha riportato fratture e contusioni in varie parti del corpo. La prognosi è di 30 giorni. I rilievi e le indagini sono condotti dalla sezione infortunistica della polizia municipale che sta acquisendo i filmati nella zona.

