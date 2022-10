Protezione civile Sicilia: bombe d'acqua ed eventi severi con maggiore frequenza

Trapani e il circondario sono stati colpiti recentemente da quattro eventi alluvionali, di cui due veramente forti, preceduti da una allerta gialla o arancione. Si tratta di fenomeni meteo «improvvisi, imprevedibili, che rilasciano copiose quantità di acqua in poche decine di minuti, sovraccaricando le fognature, i canali e i torrenti. Come Protezione civile - afferma il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina, che ha accompagnato questa mattina il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, in visita nelle zone alluvionate del Trapanese - siamo seriamente preoccupati perchè questi eventi severi avvengono con maggiore frequenza in un contesto generale di cambiamenti climatici. Dobbiamo imparare a conviverci e fare le opere di prevenzione strutturale che mitigano il rischio, le quali, tuttavia, richiedono investimento di risorse e tempi lunghi. Nelle more, dobbiamo garantire la sicurezza dei cittadini e dei beni attraverso una maggiore attività di previsione, con gli avvisi meteo, e di prevenzione, con l’allertamento delle strutture di Protezione civile, nonchè soprattutto una forte azione di sensibilizzazione dei cittadini».

