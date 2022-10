Bocciato al concorso per carabiniere perché obeso. 21enne di Palermo vince il ricorso

A 19 anni alto e possente aveva tentato di arruolarsi nell’Arma per realizzare il suo sogno: diventare carabiniere. Un progetto, che A.G., originario di Ficarazzi, paese in provincia di Palermo, aveva fin da piccolo. Il giorno del concorso, a dicembre del 2019, la brutta sorpresa: l’esclusione dall’esame perché obeso. Per raggiungere il suo obiettivo ha dovuto rivolgersi alla giustizia e ottenere in primo grado e adesso anche in appello l’atteso responso. Anche i giudici del consiglio di Stato hanno infatti accolto il ricorso presentato dall’aspirante militare, adesso 21enne. Una lunga battaglia la sua, durata tre anni.

Il giovane non si è rassegnato all’esclusione e ha deciso di rivolgersi prima al Tar del Lazio e poi ha contrastato il ricorso dei carabinieri davanti al Consiglio di Stato per «impugnare una decisione che riteneva ingiusta». E in giudizio, davanti al tribunale amministrativo, ha citato il ministero della Difesa. Alla fine di un lungo processo in cui è stato rappresentato dagli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, i giudici amministrativi gli hanno dato ragione e, dopo avere richiesto nuove verifiche, hanno accolto le tesi della difesa.

«Tutto ruota attorno all’indice di massa corporea, dato che correlazione il peso con l’altezza: viene calcolato dividendo il peso corporeo (kg) per la statura (metri) al quadrato. Secondo quanto stabilito dal concorso il rapporto tra peso e altezza non doveva superare il valore di 30 - dice l’avvocato Rubino - Durante le visite peso e altezza erano sbagliati. Secondo quanto accertato dalla commissione il giovane pesava 113,2 chili ed è alto 193,5. Con questi dati l’indice di massa corporea era 30,2 e superava il limite previsto dal concorso. Nel corso delle verifiche mediche è stato accertato che il giovane pesa 112 chili ed è alto 196 centimetri: l’indice di massa corporea a questo punto è di 29,2 al di sotto di quanto richiesto dal bando del concorso». E così aggiunge l’avvocato Rubino: «dopo gli accertamenti sanitari effettuati e in particolare del test bio-impedenziometrico, la Commissione sanitaria, condividendo le nostre tesi ha ritenuto insussistenti i presupposti sui cui si era fondato il provvedimento adottato dall’Arma dei Carabinieri e ha attribuito al giovane candidato un profilo sanitario perfettamente compatibile con l’iter concorsuale». Tesi condivise dai giudici di primo e secondo grado.

