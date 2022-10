Coronavirus in Sicilia, 535 nuovi positivi e due vittime

Sono 535 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia, a fronte di 4.988 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sull'Isola. E’ quanto risulta dal quotidiano bollettino diffuso dal Ministero della Salute, a proposito dell’emergenza pandemica. Sono due le vittime, che portano il totale delle persone decedute da inizio pandemia a quota 12.216. A livello di ospedalizzazioni, sono 262 i ricoverati con sintomi (28 in più di ieri), dei quali 20 in terapia intensiva (4 in più di ieri).

© Riproduzione riservata