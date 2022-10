Bimba di 4 anni sbarca da sola a Lampedusa, i genitori rimasti sulla spiaggia in Tunisia

E’ stata trasferita, partendo da Lampedusa con assistente sociale, la bambina di 4 anni tunisina che, sull'isola, era giunta domenica sera, poco prima delle 23, dopo che la Guardia costiera aveva soccorso il barcone, con 70 connazionali a bordo, sul quale viaggiava. La piccola arriverà in serata a Porto Empedocle e ad attenderla ci saranno i funzionari dell’ufficio minori della Questura di Agrigento. La bambina è stata presa in carico da un’associazione che la accompagnerà in una apposita struttura. I genitori e la sorellina di 7 anni sono rimasti sulla spiaggia di Maahdia, in Tunisia, da dove il peschereccio bianco ha mollato l’ancora. Non è chiaro cosa sia accaduto, ma a quanto pare il resto della famiglia della piccina non è riuscita ad imbarcarsi perché gli scafisti, temendo di essere bloccati, non hanno atteso l’imbarco di tutti coloro che erano in partenza.

Nuovo sbarco

Trentasei migranti, fra cui 7 donne e un minore, sono stati soccorsi, la scorsa notte, da un peschereccio tunisino che ha trovato al largo di Lampedusa un gommone sgonfio e dopo aver trasbordato il gruppo di profughi ha chiamato la Guardia costiera. I migranti, partiti da Sfax in Tunisia, hanno dichiarato di essere originari di Senegal, Mali, Gambia, Costa d’Avorio, Guinea e Camerun. Ma non è stato l’unico approdo registrato sulla più grande delle isole Pelagie. In mattinata, la Guardia di finanza ha intercettato e soccorso un altro gommone con a bordo 23 immigrati, fra cui 10 donne. Al momento dello sbarco a molo Favarolo è stato accertato che, nel gruppo, c'era anche una donna incinta e un ragazzo sordomuto. Tutti hanno riferito di essere originari di Camerun, Guinea, Costa d’Avorio, Mali, Gambia e Burkina Faso. Ieri, sull'isola, erano giunti in 55. Gli ultimi sono stati 9 migranti che sono stati bloccati, dopo la segnalazione di alcuni residenti, alla Guitgia. Prima di loro, 5 tunisini erano stati rintracciati, dalla Guardia di finanza, sull'isolotto di Lampione.

