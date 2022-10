Favara, comunità alloggio trasformata in centrale spaccio: 7 misure cautelari

Una comunità alloggio per disabili psichici di Favara, nell’Agrigentino, era stata trasformata in centrale di spaccio di droga. A bloccare lo smercio illegale sono stati i carabinieri della Compagnia di Agrigento e della Tenenza di Favara che hanno eseguito 7 misure cautelari, firmate dal gip del Tribunale di Agrigento Stefano Zammuto, su richiesta del procuratore Salvatore Vella.

Secondo i risultati dell’inchiesta, denominata "Dark Community", gli indagati rifornivano di sostanze stupefacenti gli ospiti della struttura con problematiche di tossicodipendenza, o di natura psichica, con la compiacenza, e in alcuni casi la correità di responsabili e dipendenti della comunità. L'indagine è stata avviata nel novembre del 2020, dopo diverse segnalazioni, tra cui quella di una donna, ospite della struttura, che aveva denunciato di avere subito minacce, e di essere stata abusata sessualmente, come corrispettivo nella compravendita della droga. Sono state avviate intercettazioni telefoniche e riprese video che hanno consentito di accertare quella che è stata definita, dagli inquirenti, come una strutturata piazza di spaccio all’interno della comunità alloggio per disabili psichici di Favara.

