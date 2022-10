Il dramma di un 41enne siciliano: muore dopo due giorni di agonia. Era precipitato da un tetto

Una morte atroce. Era originario di Belmonte Mezzagno, Giovanni Salamone, l'operaio morto sul lavoro venerdì nella sede della Società Telefonica Lombarda di Brescia. Il 41enne, viveva a Gallarate da tempo e si è arreso in ospedale a Brescia dopo due giorni d'agonia. Lascia la moglie e un figlio piccolo. Secondo una prima ricostruzione è caduto mentre stava cercando di rimuovere alcune coperture in amianto sul tetto della Società, quando la copertura in plexiglas ha ceduto ed è precipitato da un'altezza di nove metri.

