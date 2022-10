Violenza domestica a Noto: figlio si frappone tra i genitori, ammonito il padre

Gli agenti del commissariato di Noto hanno notificato l’ammonimento del questore di Siracusa a un uomo di 48 anni per minacce e danneggiamento, legato a episodi di violenza domestica nei confronti della ex moglie. Aggressioni verbali verificatesi dopo la richiesta di separazione della donna. L’uomo ha anche danneggiato l’auto della donna che si trovava nella casa familiare per accudire il figlio che ha assistito alla lite frapponendosi tra i due genitori per scongiurare il peggio.

© Riproduzione riservata