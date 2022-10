Giovane barista picchiato selvaggiamente. La denuncia del titolare: “Pestato da 5 vigliacchi”

Un gambiano di 21 anni, Lamin Ceesay, che lavora in un bar-gelateria a Marzamemi è stato aggredito e picchiato selvaggiamente da cinque uomini ieri a Pachino (Siracusa) dove vive. La vittima ha presentato denuncia e indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’aggressione che potrebbe essere a sfondo razziale. Il titolare della gelateria, Peppe Flamingo, in un post su Facebook scrive: «Uno dei nostri preziosi collaboratori è stato brutalmente aggredito a Pachino da 5 vigliacchi in branco provocandogli anche delle ferite importanti. La cosa schifosa è che hanno aggredito un ragazzo fantastico come Lamin Ceesay che è di una bontà infinita e che tra le altre cose a soli 21 anni si ritrova da solo e lontano migliaia di chilometri dalla sua famiglia biologica.

Ma la verità è che Lamin non è solo, e voglio usare la pagina ufficiale per dire che toccare Lamin è come toccare tutti noi della famiglia Don Peppinu, e lo dimostreremo mettendo a disposizione di Lamin il nostro ufficio legale per costituirsi parte civile nel futuro processo penale a carico di questi 5 gentiluomini». «Processo - conclude - che ovviamente ci sarà visto che Lamin ha sporto denuncia presso le autorità competenti».

