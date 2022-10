Minaccia di morte e picchia i genitori. Arrestato un 34enne nel Catanese

Più volte ha manifestato gesti di violenza nei confronti dei propri genitori. Un 34enne di Aci Sant'Antonio (in provincia di Catania) è stato arrestato dai carabinieri. E’ stato ammanettato per avere, fin dall’inizio del 2020, fatto vivere i genitori nel terrore, costringendoli ad un clima vessatorio caratterizzato da offese, minacce di morte e richieste di somme di denaro variabili tra i 30 ed i 100 euro. Deve rispondere di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. La custodia cautelare è stata richiesta ed ottenuta dalla Procura. Il 34enne è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza. In particolare, in diverse occasioni, dopo aver assunto stupefacenti, l’indagato avrebbe dapprima minacciato di morte il padre e poi malmenato entrambi i genitori. Nel luglio scorso i carabinieri erano intervenuti nell’abitazione, il figlio si era volontariamente allontanato volontariamente ma i due coniugi avrebbero continuato a subire incursioni notturne da parte del figlio che, dopo averli minacciarli di morte, avrebbe continuato a chiedere denaro.

