Palermo, omicidio della cantante neomelodica Piera Napoli: ergastolo al marito

La prima sezione della corte d’assise di Palermo, presieduta da Sergio Gulotta, ha condannato all’ergastolo Salvatore Baglione, ritenendolo colpevole dell’omicidio della moglie Piera Napoli. La giovane donna, cantante neomelodica, fu uccisa a coltellate il 7 febbraio 2021. Reo confesso, Baglione si era subito consegnato ai carabinieri: per lui i giudici non hanno ritenuto di dover valutare alcuna forma di attenuante e hanno per questo emesso sentenza di condanna alla massima pena, così come chiesto dalla Procura. Piera Napoli fu uccisa nel bagno di casa, mentre i figli dormivano: non appena svegli, il padre li aveva accompagnati dai nonni per evitare di vedere la terribile scena che si sarebbe loro presentata nell’appartamento del quartiere Cruillas. Baglione aveva quasi rivendicato il delitto, con un post su Facebook dedicato al «rispetto": sospettava infatti un tradimento da parte della donna.

