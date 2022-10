Assenteismo, sindaco "sceriffo" a Rosolini: scopre e sospende due dipendenti

Il sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola, al termine di un controllo negli uffici comunali, ha scoperto due dipendenti assenteisti. Dagli accertamenti compiuti dal capo dell’amministrazione, accompagnato da un dirigente del Municipio di Rosolini, i furbetti, dopo avere timbrato il cartellino delle presenze, non erano sul posto di lavoro. Per i due furbetti sono scattati i provvedimenti disciplinari: trenta giorni di sospensione dal lavoro, ma le conseguenze potrebbero essere ancor più gravi fino ad arrivare al licenziamento. «In un momento di crisi come questa - dice Spadola - è un sacrilegio per quanti ogni mattina adempiono al proprio dovere, mettendosi a disposizione dei cittadini. Tante persone si farebbero in quattro per avere un posto di lavoro e c'è invece chi approfitta della pubblica amministrazione per farsi i propri comodi. Questi due episodi non rimarranno impuniti».

