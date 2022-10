Pesca di frodo nell’area marina protetta di Capo Milazzo

Controlli più severi da parte della Capitaneria di porto contro la pesca illegale di specie ittiche e soprattutto contro chi cerca di fare razzia di prede nelle acque dell’Area marina “Capo Milazzo”. Dopo che la scorsa settimana è stata segnalata la presenza di pescatori di frodo provenienti dal Catanese nelle zone protette, altri due subacquei che stavano pescando nei fondali di Capo Milazzo con le bombole sono stati sorpresi dalle telecamere e previa segnalazioni alla Capitaneria di porto multati. I due sono stati notati in prossimità degli “Scogli della Portella” al termine di una battuta ed erano muniti di autorespiratori e fucili subacquei, e a bordo di una imbarcazione si stavano allontanando. Intercettati e a seguito di una ispezione a bordo avevano occultato in un vano l'attrezzatura da pesca utilizzata che è stata sequestrata. La Capitaneria di porto ha comunque incrementato i controlli anche nei confronti dei pescatori sportivi che spesso si recano in mare per “battute” di tonno, specie severamente vietata da pescare.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata