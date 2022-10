Corte dei Conti contro la Regione Siciliana: tegola da un miliardo

Le contestazioni della Corte dei Conti viaggiano su un documento di circa 600 pagine giornalisticamente traducibile così: ci sono spese per oltre un miliardo che la Regione ha fatto due anni fa in modo, al momento, considerato irregolare. E dunque, se alla fine del lungo percorso avviato la settimana scorsa dai magistrati contabili, venissero provati gli errori nella predisposizione del bilancio del 2020 il nuovo governo si troverebbe costretto a compiere come primo atto una manovra lacrime e sangue. Si è aperta una partita delicatissima, che finirà a dicembre quando le sezioni riunite della Corte dei Conti, presiedute da Salvatore Pilato, daranno la parifica o bocceranno il bilancio stilato nel 2020 dall’assessore all’Economia Gaetano Armao all’epoca del governo Musumeci. Nella settimana che si è appena conclusa i magistrati hanno inviato a Palazzo d’Orleans tutte le contestazioni. La relazione principale - firmata dai magistrati istruttori Tatiana Calvitto, Antonio Tea e Massimo Giuseppe Urso - individua 2 problemi principali. Il primo vale 866.903.662 euro e riguarda la decisione di spalmare in 10 anni invece che in tre il maxi disavanzo scoperto a fine 2018. Il secondo grande nodo da sciogliere riguarda il finanziamento delle autolinee pubbliche e private in forza di una legge poi dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale: per questo i magistrati contabili contabili contestano la spesa di 161.163.169 euro. Insieme ad altre contestazioni minori il totale dell’handicap che pesa ora su Palazzo d’Orleans vale circa un miliardo e 100 milioni.

