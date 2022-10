Comiso, era caduto dal tetto di un capannone d'ortofrutta. Morto il 59enne Salvatore Matarazzo

Non ce l’ha fatta Salvatore Matarazzo, il 59enne che ieri era precipitato dal tetto di un capannone al mercato ortofrutticolo di Comiso. Il tetto aveva ceduto e l’uomo, titolare di un box all’interno della struttura mercatale, è precipitato al suolo procurandosi gravi ferite. Era stato immediatamente soccorso dal 118 e trasferito in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania, in condizioni disperate e subito ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata. La sindaca del Comune di Comiso, Maria Rita Schembari, ha dichiarato di voler proclamare il lutto cittadino per il giorno del funerale.

