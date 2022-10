Barcone con oltre 100 minori a largo della Sicilia, sbarco urgente negato da Italia e Malta

La nave ong Humanity1 è nelle acque internazionali al largo della Sicilia con 180 persone soccorse, in attesa di essere assegnato un porto sicuro. Finora, spiega, «tutte e 4 le richieste dal 23 al 27 ottobre a tutte le autorità competenti, compresi i centri di coordinamento dei soccorsi a Malta e in Italia, sono rimaste senza esito». Tra le persone soccorse ci sono un bambino e oltre 100 minori (quasi tutti non accompagnati), 5 persone hanno segni di violenza fisica, comprese ferite da arma da fuoco.

Il gruppo del secondo salvataggio ha riferito che 6 persone sono annegate la notte prima del soccorso. «Come organizzazione di ricerca e soccorso - prosegue il team - agiamo sempre secondo il diritto marittimo internazionale. Ora chiediamo anche alle autorità di rispettare il diritto internazionale e di assegnarci un porto sicuro il prima possibile». Altri 234 migranti sono a bordo della Ocena Viking di Sos Mediterranee.

Le operazioni di soccorso delle navi umanitarie Ocean Viking e Humanity One sono state svolte «in piena autonomia e in modo sistematico senza ricevere indicazioni dall’Autorità statale responsabile di quell'area Sar, Libia e Malta, che è stata informata solo a operazioni avvenute». Ed anche l’Italia è stata informata «solo a operazioni effettuate». Queste, a quanto si apprende, le motivazioni che hanno indotto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a definire la condotta delle due ong non «in linea con lo spirito delle norme».

«Bene l’intervento del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a proposito di due ong: come promesso, questo governo intende far rispettare regole e confini» ha detto il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Matteo Salvini.

