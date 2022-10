Palermo, colpito al volto davanti all'assessorato: Dirigente alla Salute finisce in ospedale

Aggredito il dirigente generale del dipartimento per la Pianificazione strategica della Regione siciliana. Mario La Rocca è finito in ospedale dopo essere stato colpito al volto, davanti all’assessorato alla Salute, a Palermo.

«La violenza in tutte le sue espressioni non è tollerabile. Va assolutamente condannata, senza se e senza ma», afferma la Fp Cgil Sicilia. «Si tratta di un episodio certamente deplorevole che suscita profonda indignazione - afferma il segretario generale, Gaetano Agliozzo - le motivazioni, qualunque esse siano, non giustificano azioni che minacciano l’incolumità fisica delle persone. Al dirigente La Rocca, a cui va convinta solidarietà e vicinanza».

© Riproduzione riservata