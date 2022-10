Vittoria, individuato il killer del 60enne Enzo Sauna: lo ha accoltellato davanti alla mensa dei poveri

La polizia di Vittoria avrebbe individuato il responsabile dell’omicidio di Enzo Sauna, il vittoriese di 60 anni accoltellato venerdì sera dopo un litigio davanti alla mensa dei poveri della fondazione «Buon Samaritano" gestita da don Beniamino Sacco. La vittima, che sarebbe riuscita a parlare con gli agenti dopo il suo arrivo in ospedale, sarebbe stata accoltellata da un uomo con cui aveva litigato mentre attendeva di poter prelevare la sua porzione di cibo. Il sospettato sarebbe in un ufficio della polizia a Ragusa in attesa della decisione del magistrato. Il sostituto procuratore, Martina Dall’Amico, ha disposto l’autopsia.

