Aci Catena, incidente in scooter: 19enne perde la vita, un altro giovane ferito

Incidente mortale ad Aci Catena. Per cause ancora da accertare un 19enne, Mario Filetti, alla guida di uno scooter ha perso la vita dopo un impatto. Un altro ragazzo che viaggiava insieme alla vittima a bordo dei veicolo a due ruote è rimasto ferito.

Il sinistro si è verificato nella zona di Eremo Sant'Anna, nei pressi del Policlinico di Catania. Sul posto, allertati dai passati, sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 con due ambulanze.

Il 19enne è morto poco dopo l'impatto, l'altra persona ferita è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Cannizzaro. Sono intervenuti anche i vigili urbani per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell'incidente che ha causato la morte del 19enne.

