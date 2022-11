Finanziata la forestazione del parco fluviale dell'Alcantara: riguarda diversi comuni del Messinese

Il sindaco di Motta Camastra (Messina), Carmelo Blancato, comune capofila per l'attuazione degli interventi di forestazione urbana previsti dal Pnrr all’interno della città metropolitana di Messina, ha reso noto di avere assegnato al proprio ufficio tecnico la somma di un milione 824 mila euro per i comuni all’interno del parco fluviale dell’Alcantara. «Quindi anche Taormina - ha commentato il sindaco di Taormina, Mario Bolognari - beneficerà, lungo il fiume che denomina la vasta area, di questo eccezionale intervento. Sì tratta di un’occasione eccezionale non facilmente ripetibile che dobbiamo concretizzare nei prossimi anni.

Ringrazio il sindaco Blancato, che ha creduto all’iniziativa, il presidente del Parco, Renato Fichera, che ha coordinato i diversi comuni ed il sindaco metropolitano Federico Basile, che ha sottoscritto la convenzione con i nostri comuni».

