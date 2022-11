Muore in ospedale a Palermo bambino di un anno, difficoltà respiratorie

Caso sospetto di morte in culla oggi a Palermo. Un bambino di poco meno di un anno infatti è deceduto all’ospedale Di Cristina del capoluogo siciliano, ma restano dettagli da chiarire. Il piccolo è giunto al nosocomio trasportato dai genitori ma i sanitari non avrebbero potuto far altro che constatarne il decesso e allertare i carabinieri. I militari si sono poi recati in via Del Bersagliere, dove abita la famiglia, per acquisire elementi sui fatti avvenuti nel pomeriggio. A quanto sembra i genitori avevano sollecitato l’intervento del 118, ma poi avrebbero deciso di trasportare autonomamente il piccolo, che aveva accusato forti difficoltà respiratorie, all’ospedale dei bambini.

