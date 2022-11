Coronavirus, nell'ultima settimana in Sicilia 2.274 nuovi casi e 11 decessi

Sono 2.274 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia, a fronte di 14.399 tamponi effettuati. E’ quanto emerge (dati aggiornati al 3 novembre) dal report del Ministero della Salute, che è ormai diventato settimanale. Rispetto ad una settimana fa (25 ottobre) in Sicilia si sono registrati 11 morti, con le persone decedute da inizio pandemia che sono diventate 12.249. A livello di ospedalizzazioni, sono 299 i ricoverati con sintomi, dei quali 17 in terapia intensiva.

© Riproduzione riservata