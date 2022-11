"Dimettiti", minacce di morte e insulti al sindaco di Canicattì

Una lettera di insulti e minacce di morte è stata recapitata al sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo, accusato nella missiva di essere il responsabile delle condizioni in cui si trova la città: «Buche ovunque, tombini otturati, cani randagi, cimitero in condizioni pietose. Ma anche furti d’auto, in appartamenti e negozi, rapine e incendi di mezzi». Corbo, tornato ad essere sindaco dall’ottobre del 2021, ha presentato una denuncia, a carico di ignoti, alla stazione dei carabinieri che hanno avvisato la Procura di Agrigento e avviato le indagini. La lettera anonima - recapitata in municipio - si chiude con l’esplicita richiesta: «Dimettiti».

© Riproduzione riservata