Migranti: cambio rotta per petroliera Zagara, andrà ad Augusta. A bordo 2 cadaveri

Cambio destinazione per petroliera Zagara che nella notte ha modificato la rotta e si dirige verso Augusta dove è previsto arrivi alle 9. Difficoltà operativa per lo sbarco a Pozzallo, alla stazza della nave. La petroliera che batte bandiera liberiana aveva effettuato due salvataggi, il primo a circa 100 miglia da Bengasi (27 persone) e uno successivo (32 persone superstiti), e stava facendo rotta verso Pozzallo con 59 migranti e due cadaveri a bordo. Attualmente a Pozzallo ci sono problemi di illuminazione in banchina commerciale e di riva, e mezzi della capitaneria di porto in manutenzione.

Anche una nave di Frontex con 88 persone a bordo è in arrivo nel porto di Augusta, in Sicilia. Lo apprende l’AGI. Il mare in tempesta ha spinto le autorità a decidere un impegnativo soccorso nella notte. «Ho tracciato un velivolo Frontex con diverse orbite su due target (imbarcazioni, ndr) che disegnavano una massiccia operazione sar - spiega all’AGI il giornalista di Radio Radicale, Sergio Scandura - uno dei quali a sud-est di capo Spartivento con diversi assetti della Guardia costiera italiana e una nave di Frontex, battente bandiera francese, la Jean Francois Deniau. Sul secondo target c'erano tre cargo: uno battente bandiere portoghese, uno bandiera etiope e l’ultimo Antigua e Barbuda che hanno favorito i soccorsi creando un muro artificiale a ridosso dell’imbarcazione. Ieri c'erano onde fino a tre metri».

