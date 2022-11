Castagne e cocaina, arrestato caldarrostaio a Pachino

Castagne e cocaina: uno strano abbinamento, ma non per il 37enne venditore di caldarroste di Pachino, nel Siracusano, che, non contento del reddito di cittadinanza, custodiva in auto 24 dosi di cocaina, 15 di marijuana e le cedeva in cambio di denaro. Nel corso di una perquisizione domiciliare, gli agenti hanno scoperto sopra un tavolo un piatto in ceramica, intriso di sostanza stupefacente, delle schede telefoniche utilizzate per tagliare la droga, un bilancino di precisione, della mannite, un frullatore e alcune bustine di plastica utilizzate per confezionare la droga.

