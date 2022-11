Tragedia sfiorata a Palermo, fuga di gas ed esplosione in un laboratorio di dolci. Tre feriti gravi

Una fuga di gas ha provocato un’esplosione in una struttura di Palermo, in via Calcante nella zona di Partanna. A causa di un probabile malfunzionamento dell’impianto del gas di un capannone dove si producono dolci, si è verificata un’improvvisa esplosione nel tardo pomeriggio e sono rimasti feriti alcuni operai specializzati che si stavano occupando proprio della manutenzione. Testimoni riferiscono di un forte boato, risulta inoltre distrutta una porzione del tetto del capannone. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per accertare che non vi siano altre persone coinvolte e per mettere in sicurezza la zona, mentre i feriti sono stati trasportati in ospedale. Sono cinque gli operai feriti nell’esplosione avvenuta all’interno della fabbrica di biscotti Frolsi, in via Calcante a Palermo. Tre sono in gravi condizioni e sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118, due hanno ferite più lievi e pare si siano diretti da soli in auto in ospedale. I più gravi hanno ferite al volto e al tronco. I tre feriti gravi hanno 22, 42 e 27 anni. L’esplosione ha provocato gravi danni alla fabbrica. Gli operai stavano eseguendo dei lavori di collaudo dei forni. Le operazioni dei vigili del fuoco non sono ancora ultimate.

IN AGGIORNAMENTO

