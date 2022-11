Rimane paralizzato dopo un terribile incidente: sposa la compagna in ospedale

Una storia d'amore e di profonda unione. E' quella che lega Sebastiano Caruso e Maria Grazia Virgilio. Una storia caratterizzata da un lungo percorso in cui le loro vite si incrociano fin da adolescenti per poi dipanarsi su binari diversi. Sebastiano si innamora perdutamente di Maria Grazia fin da giovane. Tuttavia non le confessa il sentimento che prova nei suoi confronti e i due rimangono amici fino a quando il destino non li rimette insieme per una rimpatriata.

I due decidono di andare a vivere insieme, ma la loro storia rischia di essere fragorosamente spezzata da un grave incidente stradale subito da Sebastiano. Sebastiano come ogni mattina esce per andare a lavorare in sella al suo motorino, ma deve fare i conti con un'auto pirata che lo travolge.

Sebastiano si risveglia nel letto dell'ospedale Cannizzaro di Catania al termine di un lungo periodo in cui è stato in coma e scopre di aver perso l'uso delle gambe. Ma non perde la forza d'animo e decide si sposare la sua Maria Grazia.

"Non mi fa paura la disabilità – ha risposto lei davanti all'anello – sarò le tue gambe e le tue braccia". I medici dell'Unità Spinale Unipolare del Cannizzaro hanno quindi organizzato la cerimonia: Caruso, come riportato da Fanpage, ha messo l'anello al dito della sua compagna dal letto di ospedale, mentre lei ha indossato per l'occasione un bel tailleur argentato.

"Il giorno dell'incidente è stato terribile – ha sottolineato Maria Grazia Virgilio – non siamo mai riusciti a risalire all'identità del pirata della strada che ha travolto Sebastiano. Purtroppo non ci hanno aiutato neppure le telecamere di videosorveglianza". L'identità dell'autista è purtroppo ancora un mistero nonostante le indagini portate avanti dalle forze dell'ordine. I due, però, hanno spiegato di essere ugualmente felici. "Alla fine l'amore vince su tutto"

