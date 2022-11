Incidente stradale lungo la strada statale 186 "Di Monreale", al km 22,700 in località Borgetto (Palermo). Nel sinistro, che ha coinvolto due veicoli, si registrano due feriti. Il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine sono sul posto per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

