Tre incidenti nel palermitano, auto distrutte e sette feriti in ospedale

Tre incidenti in poche ore nel palermitano. Sette auto distrutte e sette feriti trasportati in ospedale. Due nella zona di Partinico. Il primo si è verificato la scorsa notte sulla strada statale 113, all’altezza del chilometro 219. Due auto si sono scontrate e si sono ribaltate. Feriti gli occupanti di entrambi i mezzi. Il secondo incidente si è verificato all’alba di oggi. Tre le auto coinvolte che si sono scontrate sulla rampa autostradale nei pressi dell’ingresso per Balestrate. Tre le persone rimaste ferite. Infine l’ultimo questa mattina sulla statale Palermo Sciacca all’altezza di Altofonte. Qui si sono scontrate due auto. Anche queste sono andate distrutte e due feriti sono stati trasportati in ospedale. Suo luoghi degli incidenti sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi, i vigili del fuoco per la rimozione dei mezzi che hanno invaso la carreggiata bloccando la strada e i carabinieri e la polizia stradale che hanno effettuato i rilievi per stabilire le responsabilità.

