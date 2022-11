Pensionata truffata: le hanno portato via 410mila euro. Ecco come

Truffa da 410 mila euro ai danni di una pensionata di 75 anni di Ribera, in provincia di Agrigento. Il sistema è abbastanza semplice se si trova la persona ingenua e facoltosa. Telefonata in cui con voce tranquilla si spiegano i guadagni che si possono raggiungere investendo in determinati fondi. Indicazione di come e dove mandare i soldi e la truffa è compiuta. La vicenda ha inizio nel 2021, quando la pensionata riceve la prima telefonata da parte di una donna che riesce a convincerla ad effettuare un primo bonifico di 200 euro. Immediato il guadagno che induce la pensionata a effettuare altri bonifici con importi sempre maggiori. Per farle credere che è tutto vero, le inviano anche dei rendiconti falsi su guadagni che la signora comincia a maturare. Ma arriva il giorno in cui la pensionata si accorge che il suo conto è prosciugato. Non ci sono più 410 mila euro, il totale dei bonifici che lei stessa ha effettuato in un anno e naturalmente nemmeno i truffatori. A questo punto si è rivolta ai carabinieri per denunciare la truffa e sperare di individuare gli autori della truffa e sperare di tornare in possesso dei suoi soldi.

