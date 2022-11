Maltempo: domani scuole chiuse nel Siracusano

I sindaci del Siracusano, al termine di un incontro con il prefetto, hanno disposto la chiusura delle scuole nella giornata di domani. Le previsioni meteo ed i possibili danni agli edifici, sferzati dalla pioggia e dalle folate di vento abbattutesi oggi, hanno convinto i primi cittadini a far restare a casa studenti e docenti. «Nel corso della mattinata di oggi, preso atto dei danni provocati dalle condizioni meteo avverse, è stato deciso che i Sindaci disporranno la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado della provincia per domani, 28 novembre, al fine di consentire le verifiche tecniche dei rispettivi immobili» spiega il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, che guida il Centro coordinamento soccorsi. Secondo i dati forniti dai vigili del fuoco, alle 13,30 sono stati compiuti oltre cento interventi che hanno interessato la rimozione di alberi, pali, pannelli dalla sede stradale e distacchi di porzioni di coperture e guaine da edifici. Resta chiusa la SP 39 lato nord, arteria della zona montana di Siracusa, ma l’accesso a Buscemi è consentito sul lato sud mentre è stata riaperta la Sp 26. A Pachino, nella zona sud del Siracusano, la situazione è più difficile perchè oltre al vento, i danni li ha creati anche la pioggia, caduta in modo copioso nelle ultime 48 ore, provocando allagamenti delle strade e delle aziende agricole. La sindaca, Carmela Petrolito, ha disposto la chiusura delle scuole fino a martedì mentre il deputato nazionale di Fratelli d’Italia, Luca Cannata, ha fatto sapere che proprio a Pachino verrà il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. «In considerazione dell’ondata di maltempo che ha riguardato Pachino in particolare e l’intera provincia di Siracusa ho sentito il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che sarà in Sicilia nel fine settimana e incontrerà una delegazione di agricoltori» dice Luca Cannata.

© Riproduzione riservata