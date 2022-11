Rissa a Caltanissetta, 51enne sgozzato in pieno centro: trovato un coltello

In via San Domenico, nel cuore del centro storico di Caltanissetta, nessuno ha visto o sentito nulla. Eppure venerdì sera è scoppiato un putiferio, una sanguinosa rissa, in cui ad avere la peggio è stato un operaio, il 51enne Marcello Tortorici, sgozzato, a quanto pare, per aver difeso il fratello che faceva parte di uno dei due gruppi che se le sono date di santa ragione per qualche apprezzamento di troppo a una giovane, fidanzata con uno dei giovani coinvolti nella rissa.

L'autopsia sulla salma di Tortorici dovrebbe essere eseguita domani, mentre al vaglio dell’autorità giudiziaria c'è la posizione di cinque indagati e, intanto, sono, stati interrogati i tre feriti, Salvatore Fiore, 53 anni, Roberto Millaci, 50 anni, e Massimo Tortorici, 45 anni, fratello della vittima, oltre ai figli di Fiore, Michele, 30 anni e Kevin, 22 anni.

Uno dei coltelli utilizzati durante la rissa, è stato trovato dai carabinieri nei pressi dell’osteria in cui si è consumata la tragedia e adesso i militari stanno passando al setaccio le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

© Riproduzione riservata