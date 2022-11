Completamente ubriaco si schianta con lo scooter contro un'autobotte: denunciato

Guidava il suo scooter completamente ubriaco, per questo ha invaso la corsia opposta e si è andato a schiantare contro un’autobotte che proveniva in senso contrario. Responsabile dell’incidente, che si è verificato in via XXV Aprile, ad Agrigento, è stato un 55enne agrigentino. L’uomo è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale "San Giovanni di Dio" per le prime cure. Non è risultato in gravi condizioni, ma il suo tasso alcolico era molto al di sopra del limite consentito dalla legge. Per questo gli agenti della sezione Infortunistica della polizia Municipale lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica per guida in stato d’ebbrezza e gli hanno ritirato la patente di guida. L’uomo rischia oltre a una pesante sanzione anche la confisca del mezzo.

