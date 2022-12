Omicidio a Paternò, bracciante romena trovata morta. Uccisa a fucilate

Omicidio in contrada Rotondella, nelle campagne tra Paternò e Belpasso. La vittima è una donna di 40 anni di nazionalità rumena la quale sarebbe stata uccisa da un colpo da arma da fuoco, probabilmente un fucile. La donna che lavorava come bracciante, da quanto si apprende, in una azienda agricola è stata trovata in un pozza di sangue dentro un immobile da parte di alcuni operai che hanno immediatamente allertato i soccorsi; sul posto carabinieri della compagnia di Paternò che hanno avvito le indagine. Massimo riserbo da parte degli investigatori sulla vicenda, che appare per il momento di difficile soluzione. La donna non rispondeva al cellulare e alcuni suoi colleghi sono andati nella sua abitazione, che è dentro il comprensorio dell’azienda agricola, ma in luogo isolato, trovando il cadavere. Della donna non sono state ancora rese note le generalità, ma si è appreso che era separata e che aveva una figlia che vive in Romania. Militari dell’Arma stanno sentendo i colleghi di lavoro e i proprietari dell’azienda per ricostruire le frequentazioni della vittima. Stanno indagando sulla sua sfera personale anche se, al momento, sottolineano gli investigatori, non c'è una pista privilegiata nel delitto. La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta per omicidio.

