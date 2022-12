Risposte insoddisfacenti sui trasporti, Barbagallo (Pd): “Sicilia dimenticata da Salvini”

«Riteniamo insoddisfacenti le risposte del ministro Salvini su quattro opere fondamentali per lo sviluppo della Sicilia: nessuna assicurazione sulla certezza dell’aggiudicazione della Catania-Ragusa entro il 31 dicembre. Se non viene rispettato il termine rischiamo che l’opera venga definanziata. Nessun cenno alla viabilità secondaria siciliana: come intende intervenire?». Così il capogruppo del Pd in commissione Trasporti alla Camera, Anthony Barbagallo, a margine dell’audizione del ministro alle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini.

"Generico è stato inoltre - afferma Barbagallo - il riferimento alla sostituzione del commissario sulla Caltanissetta-Agrigento e sui ritardi dell’anello ferroviario Palermo-Catania-Messina, addebitabili, a detta del ministro, ai ritardi nell’emissione dei pareri degli enti locali interessati. Per questo faremo specifici atti ispettivi per conoscere lo stato dell’arte nel dettaglio e la condotta del governo».

