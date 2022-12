Violenza sessuale a Mazara, condannato a 4 anni e 4 mesi il primario di Radiologia

Accusato di violenze sessuali su alcune pazienti, Roberto Caravaglios, 60 anni, primario del reparto di Radiologia dell’ospedale «Abele Ajello» di Mazara del Vallo, è stato condannato a quattro anni e 4 mesi di carcere dal gup del Tribunale di Marsala Annalisa Amato. Il medico è stato processato con rito abbreviato. Rito che prevede lo sconto di un terzo sulla pena prevista dalla legge. Il gup gli ha, inoltre, inflitto cinque anni di interdizione dai pubblici uffici e uno dalla professione medica.

Caravaglios, per il quale il pm aveva chiesto 5 anni e 8 mesi, avrebbe commesso gli abusi su tre donne che, tra marzo 2016 e giugno 2020, si erano recate all’ospedale di Mazara del Vallo per alcuni accertamenti diagnostici. L’indagine, svolta dalla Squadra mobile di Trapani, è scattata a seguito della denuncia presentata da una delle tre vittime.

L’Asp di Trapani è «responsabile civile». Le tre donne, costituitesi parte civile, erano già state ascoltate in "incidente probatorio» dal giudice per le indagini preliminari. Alle tre parti civili, rappresentate dagli avvocati Giacomo Frazzitta, Marilena Messina e Sebastiano Genna, il primario dovrà pagare 8 mila euro di risarcimento danni, più le spese legali.

