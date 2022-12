Furti e rapine, arrestato il "Lupin di Mazara"

Arrestato dai carabinieri della Stazione di Mazara del Vallo un pregiudicato mazarese di 33 anni che con i suoi furti ha destato allarme sociale in città. Al pericoloso ladro, noto come «Il Lupin di Mazara», che tra il 2021 e il 2022 aveva seminato il panico nelle zone del mazarese, e ritenuto l’autore di una serie furti in abitazione, di auto e rapine, i carabinieri - nei primi giorni di novembre - avevano notificato la misura cautelare dell’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. Il Tribunale di Marsala, convalidando l’arresto operato dall’Arma, ha disposto un provvedimento ancora più ristrettivo rispetto a quello emesso poche settimane prima privandolo della possibilità di uscire dal domicilio dalle ore 19 alle ore 7. Da ulteriori indagini eseguite dai carabinieri di Mazara del Vallo l’uomo è risultato l’autore di diversi altri furti in città tra i quali quello tentato presso un noto autolavaggio non portato a termine grazie all’arrivo dei militari dell’Arma che lo hanno sorpreso con le mani nel sacco. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

