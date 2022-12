Caltanissetta, sciacalli svaligiano l’abitazione di una donna appena deceduta

Sciacalli in azione nel centro storico di Caltanissetta. Hanno approfittato dell’assenza di una donna anziana che vive da sola e che dopo qualche giorno di ricovero è deceduta, per entrare nella casa e portare via il televisore e alcuni piccoli elettrodomestici. Ad accorgersi che la porta dell’abitazione era insolitamente aperta sono stati alcuni vicini che hanno chiamato la polizia. Accertato il furto sono scattate le indagini per individuare gli sciacalli che certamente conoscevano la donna ed erano al corrente del ricovero e della morte.

