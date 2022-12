Una persona è morta in un incidente stradale che ha coinvolto quattro veicoli sulla Statale 417 «Di Caltagirone», che è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni. E’ accaduto in località Ramacca (Catania). Presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per ripristinare la normale circolazione.

