Scappa da casa, toscano ritrovato a Messina

Era scappato da casa, un uomo con problemi di salute, la cui scomparsa era stata denunciata in Toscana, è stato rintracciato a bordo di un treno e affidato successivamente ad un familiare grazie alla Polfer siciliana che, nello scorso mese la Polfer, è stata anche impegnata in controlli straordinari predisposti dal Servizio Polizia ferroviaria, su tutto il territorio nazionale.

A Messina gli agenti hanno anche aiutato una turista americana a rientrare in possesso delle carte di credito e del cellulare dimenticati su un treno proveniente da Catania, mentre a Palermo gli agenti hanno restituito ad un uomo il portafoglio smarrito a bordo di un convoglio.

A Catania, gli agenti, nel corso delle operazioni relative all’11^ giornata “Oro Rosso”, dedicata al contrasto dei furti di rame in ambito ferroviario, hanno sequestrato ad una locale ditta che si occupa della trattazione dei metalli, oltre 1 tonnellata di rame di dubbia provenienza, in parte già sguainato, bruciato e sminuzzato.

Durante i controlli straordinari dell’operazione “Rail Safe Day”, mirata a contrastare comportamenti impropri in ambito ferroviario, gli operatori Polfer, impiegati in verifiche su strada e agli esercizi commerciali nell’area della stazione unitamente a pattuglie della Polizia Municipale, hanno elevato verbali al codice della strada oltre 5.000 euro ed al fermo e sequestro di 10 veicoli, nonché diverse sanzioni ad esercenti, per un totale di circa 4.500 euro, dovute all’occupazione abusiva del suolo pubblico e alla mancanza delle prescritte autorizzazioni.

In particolare, nelle giornate del 9 e 10 novembre, si è tenuta la 24^ operazione “Railpol RAD 24 blue”, un’azione comune, organizzata dal network di Polizie ferroviarie europee RAILPOL, tesa a contrastare i fenomeni delittuosi più diffusi in ambito ferroviario.

Su tutto il territorio della Sicilia sono state rintracciate 8 persone, di cui 4 minori a Catania, 2 minori ed un adulto a Messina, ed un altro a Trapani. Diverse le richieste di assistenza giunte alla Sala Operativa della Polfer da parte di viaggiatori distratti, per il recupero di effetti personali dimenticati a bordo treno ed in stazione.

I controlli sul territorio sono stati affiancati dall’attività di educazione alla legalità e alla sicurezza ferroviaria che gli agenti della Polfer di Taormina, Messina, Catania, Caltanissetta e Palermo, hanno svolto attraverso incontri formativi sulla legalità e la sicurezza ferroviaria, nell’ambito del Progetto “Train… to be cool”, raggiungendo oltre 1.300 studenti.

© Riproduzione riservata