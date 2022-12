Violento scontro tra due auto a Palermo: feriti e traffico paralizzato su viale Regione

Traffico paralizzato questa mattina in viale Regione siciliana, a Palermo, per un grave incidente. Due auto si sono scontrate, una ha cappottato. Per estrarre l’automobilista è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco; il ferito in codice rosso è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Civico. Il secondo automobilista in codice giallo sempre al Civico.

Per diverse ore il traffico nella corsia centrale dell’arteria che collega le due autostrade Palermo-Mazara del Vallo e Palermo-Catania è rimasta bloccata. Si sono formate lunghissime code. Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti i sanitari del 118 con quattro ambulanze, i carabinieri, gli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica per ricostruire le fasi dell’incidente.

