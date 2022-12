Licata, donna ferita a una gamba con la pistola dopo una lite

Una donna quarantenne di Licata è stata ferita ad una gamba a colpi di pistola. L’episodio sarebbe avvenuto a culmine di una lite al Villaggio dei Fiori. I carabinieri hanno arrestato un 47enne, sospettato di essere di averle sparato. La ragazza non è in pericolo di vita ma è stata trasportata all’ospedale San Giacomo d’Altopasso. I carabinieri stanno indagando per mettere a fuoco il movente. Due le ipotesi: una lite fra vicini o delle avances non gradite e rifiutate dalla donna.

