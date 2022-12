Sequestrati conti, società e auto di lusso a due imprenditori ragusani

La Guardia di Finanza di Ragusa ha eseguito un sequestro preventivo fino alla somma di 853.933 euro. Le indagini, condotte dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria e finalizzate ad accertare la sussistenza di responsabilità penali in ordine alla dichiarazione di fallimento di una società operante nel settore del commercio di accessori e capi di abbigliamento, hanno riguardato la disamina dei flussi finanziari, dei rapporti con i fornitori e delle cointeressenze con altre imprese operanti nel medesimo comparto. Gli accertamenti svolti hanno consentito di accertare l'occultamento e la distrazione di beni della società fallita, grazie ad una serie di operazioni fittizie finalizzate al depauperamento del patrimonio aziendale e successivo reimpiego delle risorse in una nuova società costituita ad hoc nella fase pre-fallimentare dai medesimi imprenditori indagati.

Oltre al blocco preventivo dei conti correnti in uso agli indagati, sono stati sequestrati beni immobili, quote societarie e veicoli, tra cui un’autovettura di lusso.

