Scontro auto-tram a Palermo, donna in ospedale

Scontro auto-tram in tarda mattinata nei pressi di via degli Emiri a Palermo. In seguito all’urto il mezzo pubblico è uscito dalla strada ferrata, mentre l’automobile ha finito la sua corsa contro un palo piazzato su un marciapiede. La donna alla guida dell’automobile è stata trasportata in ospedale. Non risultano feriti tra i passeggeri del tram. Sul posto i mezzi e il personale del 118 e gli agenti della polizia municipale che devono ricostruire la dinamica dell’incidente.

© Riproduzione riservata